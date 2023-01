Hollandi jalgpallikoondis läheb tagasi juurte juurde

Hollandi jalgpallikoondist on seostatud alates 1970. aastate "totaalse jalgpalli" aegadest taktikalise asetusega 4-3-3, kuid viimased poolteist aastat meeskonda tüürinud Louis van Gaal katsetas kolme keskkaitsjaga, mida täiendavad tõusvad äärekaitsjad.

See aga tekitas Hollandis nurinat, sest läks vastuollu aastakümnete pikkuse traditsiooniga, mida järgib ka sealne klubijalgpall. Van Gaali sõnul oli muudatus ainus tee maailmameistritiitlini, aga Holland kaotas eelmise aasta lõpus peetud turniiri veerandfinaalis penaltitega Argentinale.

Aastatel 2018-2020 Hollandi rahvuskoondist juhendanud, kuid seejärel Barcelona etteotsa siirdunud Ronald Koemani sõnul pöördutakse aga tagasi juurte juurde. "Põhimõtteliselt naaseme süsteemi juurde, mida ka varem kasutasime," sõnas ta esmaspäevasel pressikonverentsil. "Mõnikord muudan süsteemi, aga lähtume nelja kaitsja printsiibist."

Koeman lisas, et MM-finaalturniiri mänge vaadates tundus talle, et kohati võinuks hollandlaste lähenemises ja taktikalises ülesehituses olla rohkem paindlikkust. Van Gaaliga pole neid küsimusi arutanud. "Ma pole seda teinud ja mind see väga ei huvita. Mul on endal mõtted ja kogemused. Ma ei pea seda vajalikuks.

Hollandi jalgpallikoondis mängib märtsis EM-valikkohtumisi võõrsil Prantsusmaa ja kodus Gibraltariga. Juunis peetakse aga kodus Rahvuste liiga finaalturniir, kus osalevad ka Horvaatia, Itaalia ja Hispaania.