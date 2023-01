Snuukritäht osales maskisaates ja sai võistlustelt puudumise tõttu trahvi

Vastavalt rahvusvahelise piljardiliidu (WPBSA) reeglitele on sportlasele ette nähtud trahvid juhul, kui ta loobub võistlemist hetkel, mil turniiritabel on juba loositud. Hendry aga osales Suurbritannia telekanali ITV populaarses telešõus "Maskis laulja" ja vahepeal kattusid võtete ajad võistlustega.

"Maskis laulja" on Eestiski tuntud meelelahutuslik telesaade, kus tuntud tegelased esinevad kostümeeritult ja nende isik avaldatakse alles lõpus. Vastavalt reeglitele ei tohi "maskis lauljad" enda saates osalemist varem kellelegi avaldada.

"Ma ei saanud neile [WPBSA] seda põhjust loomulikult öelda, sest lindistamine käis. Ma lihtsalt ütlesin, et "vaadake, ma ei saa turniiril osaleda". Nii et jah, see oli väga-väga-väga kummaline."

Hendry saladus tuli ilmsiks laupäeval, kui britid said teada, et saates osalev laulja nimega Prügi on just tema. "Mind on palutud ka teistesse telešõudesse, aga mulle meeldis selle juures asjaolu, et olen kostüümis. Keegi ei näe sind," põhjendas Hendry.

"Ja mõistagi ei ole stressi - see ei ole lauluvõistlus, see on lihtsalt šõu, kus paned kostüümi selga ja lõbutsed," jätkas šotlane. "Mu poeg sõnumineeris mulle ja ütles, et on vaadanud seda saadet igal nädalal ega suuda uskuda, et mina seal osalesin. Tal ei olnud aimugi, nii et tagasiside ja reaktsioon on olnud vahvad."

16-aastaselt profiks hakanud Hendry tuli maailmameistriks aastatel 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 ja 1999. Teda peetakse üheks aegade parimaks mängijaks.