Tervisega kimpus Saksamaa laskesuusataja võtab aja maha

28-aastast Preussi on viimase aasta jooksul häirinud probleemid tervisega ja sel hooajal on ta osalenud kuuest MK-etapist täpselt pooltel. Anterselvas oli ta sprindis 38. ja jälitussõidus 34., hooaja parimaks jäi Le Grand Bornandi etapi kümnes koht jälitussõidus.

"Oma praeguse seisundi juures pole ma võimeline tegema tööd, et aidata meie koondist maailmameistrivõistlustel," tunnistas Preuss ühismeedia vahendusel. "Enam kui aasta pole mu keha mänginud kaasa viisil, mida võib pidada edukaks treenimiseks."

"Nii et võtan aja maha, nii füüsilise kui ka vaimse tugevuse taastamiseks. Seejärel on eesmärk leida põhjused pidevatele haigestumistele ja põletikele," jätkas sakslanna. "Kui ma tahan jätkata maailma tipus ja ma tahan sada protsenti, siis pean kuulama oma keha ja tegema kõik selleks, et jääksin hea tervise juurde."

Preuss lõpetas hooaja 2020/2021 MK-sarja üldarvestuses kolmanda kohaga. 2015. aasta maailmameistrivõistlustel Kontiolahtis teenis ta hõbemedali ühisstardist sõidus. Lisaks on tal veel mitmeid medaleid tiitlivõistluste teatedistantsidelt, sealhulgas pronks Pekingi olümpia naiskonnasõidust.