Eesti korvpallur Asi kogus NCAA-s rekordilise punktisaagi

20-aastane Asi viskas 26 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 7/12, vabavisked 3/5), võttis kuus lauapalli ja tegi kolm pallikaotust. Asi oli eelmisel nädalal heas hoos, sest neljapäeval viskas ta Iowa State'i vastu 15 silma, aga ka selle kohtumise Oklahoma State kaotas.

Oklahoma State on kogunud sel hooajal 13 võitu ja kuus kaotust, oma konverentsis (Big 12) on naiskonnal kirjas kolm võitu ja neli kaotust, mis annab kümne tiimi konkurentsist kaheksanda koha. Oklahoma (6-1) on liider.

Algaval nädalal ootavad ees mängud kodus Kansas State'i (26.01) ja võõrsil Texasega (29.01).