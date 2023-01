Chelsea ja Liverpooli mäng lõppes viis ja pool minutit peale avavilet

Chelsea ja Liverpooli vastasseis sai Kingsmeadowi staadionil avavile kell 14.30, kuigi kolm tundi enne mängu algust toimunud ülevaatusel tunnistas peakohtunik Neil Hair väljaku mängukõlbmatuks. Olukorda pidi parandama väljaku soojendamine puhuritega ning pisut enne mängijate soojendusele tulekut leidiski kohtunik, et Kingsmeadowil saab mängida küll, kirjutab Soccernet.ee.

Chelsea's WSL game with Liverpool has been abandoned due to a frozen pitch. The fixture originally passed a pitch inspection two hours before kick off. pic.twitter.com/iJh2WMmh9d

Kohtumine sai avavile planeeritud ajal ning juba esimestest sekunditest peale oli aru saada, et jalgpallist on asi kaugel. Mängijad libisesid jäätunud muruväljakul kontrollimatult, andes sellega vastasele edu või seades ohtu kaasmängijate tervise. Neil Hair lasi mängul jätkuda viis ja pool minutit, kutsus seepeale peatreenerid ja kaptenid jutule ning otsustas mängu katkestada.

Tonights WSL game between Brighton and Arsenal has been called off due to a frozen pitch two hours after pitch inspection.



This comes after Chelsea's match against Liverpool was postponed after 6 minutes of play due to a frozen pitch ❌pic.twitter.com/bFCXdK5bRN