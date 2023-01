Allenist sai kümnes mängija, kes võitnud ühel hooajal kolm reitinguturniiri

Allen alistas World Grand Prix' turniiri finaalis 10:9 seisuga hiljutise snuukri suurturniiri Mastersi võitja Judd Trumpi (WS 4.).

Trump jäi 2:7 kaotusseisu, kuid suutis järgmisest seitsmest partiist võita kuus ning viigistada seis. Allen läks seejärel 9:8 ette, Trump viigistas 9:9, kuid otsustava partii võitis ikkagi Allen.

