Head närvi näidanud Bigbank pani Barruse kolmandat korda paika

Mõlema jaoks tõusude ja mõõnadega kulgenud kohtumise avageimis oli mõlemal geimpalle, ent Tartu suutis lõpuks pikale veninud avavaatuse võita 30:28, kirjutab volley.ee.

Teine geim läks kindlalt Tartule, kolmas sama kindlalt Võrule. Võru meeskond oli lähedal ka kohtumise viiendasse vaatusesse viimisele, domineerides suuremat osa neljandast geimist. Ent Tartu suutis kaotusseisu tagasi mängida ja oli otsustavatel hetkedel taas kindlam, võites selle vaatuse 25:23 ja kogu mängu 3:1 (30:28 25:13 19:25 25:23).

Tartu meeskonna resultatiivseim oli Timo Lõhmus 20 punktiga (+9), 19 punkti (+7) panustas Matej Šmidl ja kümme (+5) Mart Naaber. Tartu vastuvõtt oli 44 protsenti ja rünnakuid lahendati 48-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 11 ja servipunkte viis (16 viga).

Võru kasuks tõid kolm mängijat - Matthew Slivinski (+4), Edvarts Buivids (+4) ja John Hatch (+5) - võrdselt 14 punkti. Võru vastuvõtt oli 43 ja rünnak 46 protsenti, blokipunkte teeniti seitse ja ka servil löödi seitse ässa (eksiti 22 pallingul).

Teises pühapäevases kohtumises sai Selver/TalTech kodusaalis 3:1 (25:15 25:21 21:25 25:20) jagu RTU/Robežsardze/Jurmalast.

Tallinna klubi kasuks tõi Oliver Orav 13 punkti (-1), 12 silma (+9) lisas Rauno Tamme ja 11 (+5) Jan Markus Üprus. Selveri vastuvõtt oli 38%, rünnak 49%, blokist saadi kaheksa ja servilt neli punkti (18 viga).

RTU edukaimaks kerkis 12 punktiga (+7) Jekabs Dzenis. Lätlaste vastuvõtt oli 45% ja rünnak 42%, blokk saadi vastasele ette kuuel korral, servil löödi seitse ässa ning eksiti 17 servil.

Tabeli tipus jätkab Tartu Bigbank, kel on 43 punkti nagu ka Selver/TalTechil, ent Tartul on neist kaks mängu vähem peetud. RTU on 28 punktiga kolmas. Võru hoiab 16 punktiga kuuendat kohta ja Pärnu VK on seitsmes 13 punktiga.