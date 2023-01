Kriisa aitas Arizona liidermeeskonna vastu võidule

Kriisa viibis väljakul 36 minutit ehk Arizona meestest kõige kauem. Ta viskas seitse punkti (kahesed 0/1, kolmesed 2/8, vabavisked 1/1), võttis neli lauapalli, andis kaks resultatiivset söötu, kaotas neli korda palli ja tegi ühe vea.

Arizona paremad olid Oumar Ballo 16 punktiga ning Azuolas Tubelis 14 punkti ja kümne lauapalliga. Veesaar platsil ei käinud. UCLA parim oli 13 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga Tyger Campbell.

"Ma arvan, et tõestasime täna seda, et võime võita ka skoorivaese mängu," kommenteeris Kriisa. "Kõik räägivad muudkui meie rünnakust ja rünnakust ja rünnakust, aga keegi ei taipa, kui hea kaitse meil on."

Arizona võit tähendab, et mõlemal meeskonnal on nüüd Pacific-12 konverentsis 17 võitu ja kolm kaotust, kolmandal kohal olev Arizona State'i jääb kahe võidu kaugusele.