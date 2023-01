Tour Down Underi võitis Vine, Laas ei jäänud kohtuniku otsusega rahule

Austraalias lõppenud 23. Santos Tour Down Under velotuuri (2.UWT) viiendal etapil (Unley – Mount Lofty; 112,5 km) pävis esikoha Simon Yates (Team Jayco AlUla). Kokkuvõttes võidutses kodupubliku rõõmuks Jay Vine (UAE Team Emirates).

Velotuuri viimane etapp lõpeb traditsiooniliselt Mount Lofty tõusu otsas, kus on võimalik veel kokkuvõttes kaarte segamini lüüa. Päeva kiireim oli Yates (2:41.16), kuid mitmepäevasõidu kokkuvõtte võiduks sellest ei piisanud, kuna üldliider Vine lõpetas temaga koos. Kolmandana ületas finišijoone Ben O'Connor (AG2R Citroen Team; +0.02).

Martin Laas (Astana Qazaqstan Team) tulemust kirja ei saanud, mis tekitas eestlases pahameelt. "Viimase ringi keskel otsustasid kohtunikud, et meie sõit on tehtud ja tahtsid, et me maha tuleksime, ent sõitsime lõpuni, sest olime kenasti ajalimiidis. Varu oli samuti kõvasti. DNF ei jäta siit head emotsiooni," ütles Laas. "Kokkuvõttes oli raske päev ja tugev tempo pandi kohe algusest peale."

Üldarvestuses edestas Vine Jatesi 11 ja Pello Bilbaod (Bahrain – Victorious) 27 sekundiga. Seejuures on Vine võidu taga erakordne lugu. Neli aastat tagasi jäeti toona 24-aastane rattur Austraalia koondise ukse taha. Paar nädalat hiljem õnnestus tal siiski teha Nero kontinentaaltiimis kaasa Herald Sun Tour, kus ta lõpetas kõrgel viiendal kohal. Kuna samal aastal algas koroonaviiruse pandeemia ja Vinel ei olnud profilepingut, ei pääsenud ta Austraaliast Euroopasse võistlema. Oma võimaluse leidis ta Zwifti akadeemiast, mille võitja teenib igal aastal lepingu Alpecin-Fenixi meeskonnaga.

2022. aastal teenis Vine juba Vueltalt kaks etapivõitu ja kõik said aru, et Vine on arvestatav tegija tippratturite seltskonnas. Nüüd, neli aastat hiljem, kui ta velotuuri ukse taha jäeti, teenis ta Tour Down Underil esikoha. Vine ise naljatleb: "Võib-olla oligi hea, et toona nii läks, sest nüüd saan öelda, et võitsin oma debüütvõistlusel."

Vine'i näeb stardis ka tänavusel Giro d'Italial.