West Ham täiendas ridu Inglismaa koondist esindanud ründajaga

Premier League'i väljalangemistsoonis paiknev West Ham ostis 17 miljoni euro eest Aston Villa ründaja Danny Ingsi. 30-aastase mängumehega sõlmiti leping 2025. aastani.

"Olen West Ham Unitediga liitumise üle väga põnevil," ütles Ings. "On oluline, et ma võimalikult kiiresti sisse elaksin ja West Hami jaoks olulised asjad väljakul ära teeksin," lisas Ings.

Ings on Inglismaa koondises teinud kolm mängu ja löönud ühe värava. Premier League'i klubidest on Ings varasemalt mänginud ka Burnley, Liverpooli ja Southamptoni ridades.

Aastatel 2011-2015 Burnleys mänginud Ings sai 122 mänguga kirja 38 väravat. Liverpooli eest sai ta 14 mänguga kirja kolm tabamust. Southamptoni ridades lõi ründaja 91 mänguga 41 väravat.

West Ham paikneb Inglismaa kõrgliigas 18. kohal, olles 19 mänguga kogunud vaid 15 punkti. Nelja võidu ja kolme viigi kõrval on saadud 12 kaotust. Kõikide kohtumiste peale on nad löönud 15 väravat ning neile on löödud 25.