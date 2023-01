Rivo Vesik jätkab Eesti rannavõrkpallikoondise peatreenerina

"Kokkuvõttes oli hea aasta – meeste esipaaril Kusti Nõlvakul ja Mart Tiisaarel jäi medalitest napilt puudu, aga nad olid MK-sarjas suurtel turniiridel peal ja tiitlivõistlustest saavutati suurepärane viies koht MM-il, EM-il jõuti kaheksandikfinaali. Naiste esipaar Heleene Hollas ja Liisa Soomets täitsid endale seatud eesmärgi samuti, said Challengeri etappidele peale. EM-ist jäi kahjuks napilt puudu," vaatas Vesik intervjuus volley.ee-le aastale tagasi.

Ka noortepaarid arenesid ja näitasid vanuseklasside tiitlivõistlustel häid tulemusi. "Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson tegid suure sammu edasi, saavutades U-20 EM-il neljanda koha ja vanemate seas (U-22) tuldi üheksandale kohale. Esmakordselt tulid nad ka täiskasvanute Eesti meistriks. Samuti noorteklassi kuuluvad Kaur Erik Kais ja Rasmus Meius näitasid samuti kohati juba väga ilusat võrkpalli," lisab juhendaja.

Vesik keskendub treenerina eelkõige Hollas – Soometsale, kes treenivad enamasti koos Kuivoneni ja Jürgensoniga, keda abistab treenerina peamiselt Laos Lukas. Samuti treenib Vesik Kaisi ja Meiust, Nõlvakut ja Tiisaart juhendab jätkuvalt Indrek Verro.

Lisaks eestlaste juhendamisele alustas Vesik koostööd ühe Šveitsi paariga ning seeläbi saavad ka tema treenitavad Hollas – Soomets võimaluse treenida koos tugevate šveitslannadega. "Olen seal abiks pigem konsultandina, mitte nende peamise treenerina, usun, et sellest on abi ka meie esiduole," kommenteeris Vesik.

Ala arengut ilmestab Vesiku hinnangul ka Audentese Spordigümnaasiumis rannavõrkpalli eriala avamine eelmisel aastal. "Ka Eesti rannavolle karikasari oli kenasti pildis ja korralduslikult hästi tehtud, tekkis mitmeid rannavolle akadeemiaid ja antakse lastele trenne. Aga et ei tekiks seisak, tuleb sama hea hooga edasi minna igal rindel, et mitte mugavustsooni langeda."

Eesti Võrkpalli Liidu tegevjuhi Helen Veermäe sõnul on koostöö Vesikuga olnud igas mõttes edukas. "Rivo on tugevalt panustanud ja ala on saanud uue hingamise, mis oligi üks eesmärke. Lisaks on mitmed meie mängijad saanud tema käe all hindamatuid teadmisi. Meie pilk on suunatud tulevikku ja lepingu pikendamisel mõtlesime ka järgmisele olümpiatsüklile ja olümpiale kvalifitseerumisele," sõnas Veermäe.