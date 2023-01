Legendaarsed Eesti koondislased hakkavad arendama naiste jalgpalli

Loo töötab alates jaanuarikuust naiste jalgpalli koordinaatorina, Õunpuu tegutseb naiste jalgpalli projektijuhina. Nii Loo kui Õunpuu on naiste jalgpalliga oma elu jooksul tihedalt kokku puutunud: kahe peale on nad Eesti täiskasvanute koondise särgis pidanud 230 kohtumist.

Esimesel poolaastal on nii Loo kui Õunpuu peamises fookuses Eestis toimuv neidude U-17 EM-finaalturniir, kus nad koordineerivad ja juhivad turniiri pärandiga seotud tegevusi. Finaalturniiri pärandi projekti kaks peamist eesmärki on naisjalgpallurite arvu kasvatamine ning naistreenerite värbamine ja koolitamine, mille täitmiseks on planeeritud mitmeid tegevusi.

114-kordne internatsionaal Katrin Loo tunneb enda sõnul uue ametikoha ees ootusärevust. "Olen põnevil, sest võttes arvesse naiste jalgpalli kiiret arengut ja eesootava töö mastaapi, on siin kindlasti üksjagu katsumusi. Õnneks mulle uued proovikivid meeldivad ja võtan need meelsasti vastu. See töö annab võimaluse pea igas võtmes naiste jalgpalli arengule kaasa aidata – harrastajatest kuni profisportlasteni välja. Samuti on oluline igapäevaste tegevustega luua meie ühiskonnas naiste jalgpallist positiivne kuvand," sõnas Loo.

Ka Õunpuu on enda sõnul uues rollis alustamisest põnevil ning tunneb heameelt, et organisatsioonis on tema kõrval inimesed, kellega ühiste eesmärkide poole püüelda. Õunpuu jaoks ei ole alaliidus töötamine uus, sest varasemalt oli ta EJL-i võistluste osakonnas ning on eelmisest aastast tüdrukute jalgpalli suure panuse andnud UEFA Playmakersi projekti juhtides.

"Minu jaoks on väga oluline, et saan Eesti naiste jalgpalli tulevikku oma panuse anda. Rohujuuretasandil on meil nii tütarlaste liigade kui naistreenerite puhul võimalik teha suuri samme, mida toetavadki muuhulgas Playmakersi ja finaalturniiri pärandi projektide tegevused," rääkis naiste koondise rekordinternatsionaal.

Nii finaalturniiri pärandi kui Playmakersi projektide olulisusest rääkides rõhutas Õunpuu kaht peamist punkti: "Esiteks saame nende abil pakkuda lastele siirast emotsiooni ja rõõmu, teiselt poolt on meil võimalik töö tulemust juba paari aasta pärast mängijate ja naistreenerite arvu tõusu näol reaalselt näha. Paljud 5–8-aastased tüdrukud ei jõua praegu jalgpallini, sest neile ette nähtud treeninggruppe ei ole olemas. Playmakers annab neile hea võimaluse jalgpalliga varakult turvalises keskkonnas tutvuda, lisaks on seal spordi kõrval fookuses erinevad elulised oskused nagu suhtlemine ja koostöö. Tulevikus on meie üks eesmärkidest luua tüdrukute U-9 vanusele liiga, sest mida varem jalgpalliga alustame, seda tugevam on meie naiste tase tipus," avas Õunpuu töö eesmärke.

Neidude U-17 EM-finaalturniir toimub Eestis 2023. aasta maikuus. Kohtumised on jaotatud kahe keskuse vahel: A-alagrupp mängib Põhja-Eesti keskuses A. Le Coq Arenal ja Kadrioru staadionil ning B-alagrupis võetakse mõõtu Lõuna-Eesti keskuses Tartu Tamme staadionil ja Võru Spordikeskuse staadionil. Finaalturniir saab ametliku avapaugu 14. mail, mil mõlemas alagrupis mängitakse esimesed kohtumised, ning kulmineerub 26. mail toimuva finaaliga, mis mängitakse rahvusstaadionil A. Le Coq Arenal. Võõrustajana on Eesti oma koha kaheksa võistleja seas juba taganud. Ülejäänud seitse koondist selguvad kevadel EM-valikturniiri teises ringis, kui finaalturniirile pääsevad A-tugevusgrupi alagruppide võitjad.

Spordiregistri andmetel harrastab Eestis jalgpalli 2174 tüdrukut ja 604 naist.