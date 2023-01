TÜASK nimetas aasta parimateks Rasmus Mägi ja Eliise Mikomägi

Maailmameistrivõistlustel 400 m tõkkejooksus kaheksanda koha saavutanud Rasmus Mägi valiti mitmendat aastat järjest klubi parimaks meessportlaseks ja meeskergejõustiklaseks. "Ma ütleks, et kõige olulisem või tähendusrikkam minu jaoks on just see, et ma olen selle spordiklubi liige lapsest saati olnud. Näinud selle spordiklubi arengut, olukorda ja muutumist. See on kõige suurem väärtus ja klubi kuuluvustunne just tekibki nendel momentidel, kui ma olen Eestis, ja võtan selle ka võistlustele kaasa," sõnas Mägi auhinda kätte saades.

Parima naissportlase tiitli sai jõutõstja Eliise Mikomägi, kes tõi MM-ilt ja ka EM-ilt hõbemedali ning tuli Eesti meistriks klassikalises jõutõstmises ja lamadessurumises.

Parima noorsportlase tunnustuse said kergejõustiklased Elsa Puu ja Hannes Remmelgas. Parima treeneri tunnustuse pälvis duo Anne ja Taivo Mägi, kellest viimane sai möödunud aastal eliittreeneri staatuse. Parimaks noortetreeneriks valiti korvpallitreener René Sepp, kes treenib noori pallureid nii Tartus kui Elvas ning tuli U-13 poistega Eesti karikavõitjaks.

Parima noore treeneri tunnustus anti välja treenerile, kelle tööstaaž on alla viie aasta. Tunnustuse pälvis kergejõustikutreener Šerelin Bovt, kes treenib noori tulevasi kergejõustikutähti. Parimaks taustajõuks valiti füüsilise ettevalmistuse treener Ott-Erik Kalmus, kes treenib enam kui viie erineva ala sportlasi, muu hulgas on ta ka freestyle-suusataja Kelly Sildaru ÜKE treener.

TÜASK parimad aastal 2022:

Parim treener – Anne Mägi ja Taivo Mägi

Parim noortetreener – René Sepp

Parim meessportlane – tõkkejooksja Rasmus Mägi

Parim naissportlane – jõutõstja Eliise Mikomägi

Parim noorsportlane (N) – kergejõustiklane Elsa Puu

Parim noorsportlane (M) – kergejõustiklane Hannes Remmelgas

TÜASK spordialade parimad aastal 2022:

Parimad meeskergejõustiklased – Rasmus Mägi ja Tiidrek Nurme

Parim naiskergejõustiklane – Diana Suumann

Parim meessulgpallur – Kristjan Kaljurand

Parim naissulgpallur – Ramona Üprus

Parimad sõudjad – Mark Theodor Jalakas ja Kaarel Kiiver

Parim meeskorvpallur – Märt Rosenthal

Parim naiskorvpallur – Janeli Lilleallik

Parim meesjõutõstja – Harri Olak

Parim naisjõutõstja – Eliise Mikomägi

Parim võrkpallur – Ingris Suvi

Parim üliõpilassportlane – aerutaja Joosep Karlson