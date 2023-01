Levadia tõi klubisse Brasiilia noortekoondist esindanud ründaja

Premium liiga hooajaks valmistuv FCI Levadia teatas reedel, et klubiga on aastase laenulepingu alusel liitunud Brasiilia ründaja Felipe Felicio.

Novembris 20. sünnipäeva tähistanud Felipe Felicio mängis 2021. aastal Atletico Mineiro eest viis mängu Brasiilia kõrgliigas ning krooniti tunamullu ka Brasiilia meistriks ja karikavõitjaks. Eelmisel hooajal noorele ründajale enam Serie A-s mänguaega ei jagunud, küll lõi ta kaasa Mineiro osariigi meistrivõistlustel. 2019. aastal esindas ta ka Brasiilia U-17 jalgpallikoondist.

"Meil on alati väga hea meel tervitada Levadia ridadesse maailma ühe kõige tuntuma riigi mängijaid," teatas klubi president Viktor Levada Levadia kodulehel. "Arvestades sel aastal valitud suunda, loodame väga, et koostöö Felipega ei anna meile mitte ainult enesekindlust võidujooksus meistritiitlile, vaid annab meeskonnale tõuke värvika ja suurejoonelise mängu poole. Alates esimesest päevast on Felipe näidanud enda professionaalset suhtumist, mis meid ainult rõõmustab! Jalgpalliklubi Levadia teeb kõik endast oleneva, et aidata Felipe potentsiaali täismahus realiseerida ning jõuda kõrgele."

"Ma olen väga õnnelik, et liitun Levadiaga," sõnas noor ründaja ise. "Alates sellest kui jõudsin Eestisse, on mind kogu klubi, nii mängijate kui treenerite staff'i poolt vastu võtnud väga hästi. Olen väga meeldivalt üllatunud Tallinna linna ilust ning klubi poolt pakutavate treeningtingimustega. Ootan väga Levadia eest mängimist ja tahan aidata meeskonda väravate ja tiitlitega."