Hollandi ründaja vahetab Barcelona Madridi Atletico vastu

28-aastase Depay üleminekusumma jääb kolme kuni nelja miljoni euro kanti. Leping sõlmitakse kuni 2028. aasta juunini.

Aastatel 2011-2015 mängis Depay PSV Eindhovenis. Peale seda sõlmis ta lepingu Manchester Unitediga, kus ta ei suutnud klubi ootusi täita ning lahkus sealt 2017 aastal Prantsusmaale Lyoni klubisse. Lyonis veedetud nelja hooaja jooksul sai hollandlane kirja 139 mängu ja 63 väravat. Barcelonas on Depay saldol 30 mängu ja 13 väravat.

2013. aastast on Depay esindanud ka Hollandi koondist ja löönud 86 mänguga 43 väravat.

Memphis Depay to Atlético Madrid, here we go! Agreement sealed on fee around €3/4m to Barcelona, Depay is set to travel to Madrid for medicals soon ⚪️ #Atléti



Memphis will sign a contract valid until June 2028. pic.twitter.com/NvkEp4AD9N