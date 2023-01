Tiitlikaitsja O'Sullivan langes Tai mängija vastu turniirilt välja

Nelja partii võiduni mängitavas matšis läks O'Sullivan 2:0 ette, kuid kaotas seejärel kõik neli järgmist partiid.

"Ta mängis hämmastavalt. Mul pole kaebusi. Andsin endast parima, kuid see ei olnud piisavalt hea," ütles O'Sullivan pärast matši.

Congrats to Noppon, he played amazing and potted some great balls. He's a really improved player. I gave it my best, it wasn't good enough on the day. But I'll be back!! pic.twitter.com/HBL5jmZrQ0