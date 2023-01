Kaotusseisust välja tulnud TalTech kindlustas põhiturniiri võidu

Tartu Ülikooli spordihoones peetud kohtumist alustas paremini võõrsil mänginud TalTech, kes asus kindla 25:10 geimivõiduga mängu juhtima. Teises geimis olid omakorda 25:18 ja maratongeimiks kujunenud kolmandas 33:31 tulemusega edukam Tartu esindus. Seejuures juhtisid külalised kolmandas geimis 23:19 ja omasid omal servil kolme geimpalli, kuid ühtegi neist realiseerida ei suudetud. Kodupublik omade võitu siiski näha ei saanud, kui TalTech võitis neljanda geimi 25:10 ja viienda 15:11 resultaadiga, mis tähendas Tallinna võistkonna 3:2 (25:10, 18:25, 31:33, 25:10, 15:11) võitu, kirjutab Volley.ee.

Enda hooaja punktirekordi püstitanud Milja Raitis panustas võitu 24, Maren Mõrd 16, Marily Lass 15 ja TalTechi 16 blokipunktist üheksa toonud Kätriin Põld samuti 15 punkti. Ingris Suvi tõi võõrustajate resultatiivseimana 22 punkti, näidates mängu parimat kasutegurit +20. Tänavusel hooajal esmakordselt Tartu särgis väljakule jooksnud Ingrid Kiisk assisteeris 15 ja Laura Liisa Maiste kümne punktiga.

TalTech oli parem kõigis neljas peamises statistilises näitajas – rünnakul 33% Tartu 26% vastu, servi vastuvõtul 54% - 46%, blokipunktides 16 - 9 ja serviässades 12 - 4. Kui võitjad jäid võistkonnana 50-ga plussi, siis kaotajate sama näitaja oli +11.

Balti liigas tabelijuhina jätkav TalTech/Tradehouse on parimana kogunud 40 punkti, edestades kaks mängu vähem pidanud Jonavos Aušrinet kuue punktiga. 14 punkti kogunud Tartu Ülikool/Bigbank on seitsmes. Ühtlasi kindlustas TalTech naiste Meistriliiga põhiturniiril esikoha, kui kümne mänguga on teenitud 29 punkti. Tartu naiskond on 17 punktiga teisel kohal.