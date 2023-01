Crystal Palace'i hiline iluvärav jättis Unitedi võidust ilma

United läks kohtumist 43. minutil juhtima, kui Christian Eriksenile läks läbisööt vasakusse äärde, kust taanlane andis hea söödu keskele Bruno Fernandesile, kelle olid Palace'i kaitsjad täiesti ära unustanud. Fernandes ei jätnud võimalust kasutamata ja lõi palli taha paremasse nurka.

Tundus, et United võtab võidu ja kolm punkti, kuid 90+1. minutil tekkis Palace'il heast kohast karistuslöögi võimalus. Michael Olise läks ja virutas palli latipõrkest sisse ja viigistas mänguseisu.

Michael Olise has just scored this free kick in added time for Crystal Palace against Manchester United pic.twitter.com/lhNVzDcuED — Suzesport.com (@SuZeSport) January 18, 2023

ManU otsis küll veel võiduväravat, kuid seda ei tulnud ning kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

United on 19 mängust võitnud 12 ja kogunud 39 punkti. Lisaks on saadud ka kolm viiki ja neli kaotust. Mängu vähem pidanud liiderkohal asetseval Arsenalil on 47 punkti. Samuti mängu vähem pidanud Manchester Cityl on sama palju punkte kui Unitedil.