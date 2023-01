Klubi poolt vallandatud peatreener palgati kaks päeva hiljem samale kohale

Itaalia jalgpalli kõrgliigas Serie A-s mängiv Salernitana vallandas esmaspäeval Davide Nicola peatreeneri kohalt, kuid seejärel palgati ta kaks päeva hiljem samale positsioonile tagasi.

Nicola vabastati ametist esmaspäeval, päev pärast 2:8 kaotust Atalantale, kuid klubi president Danilo Iervolino astus kolmapäeval märkimisväärse sammu ja kutsus ta ametisse tagasi, et anda treenerile "uus võimalus".

"Sa mõistad alles pärast lahkumist, kui väga sa kedagi armastad," ütles Iervolino pressikonverentsil.

"See oli ainus viis, kuidas saime õhu puhtaks teha. Klubi, mängijate ja kõige huvides on õige anda treenerile veel üks võimalus, lubades, et meeskond ei saa enam kunagi sellist alandavat kaotust."

Nicola tänas Iervolinot ja spordidirektorit Morgan De Sanctist tema tagasivõtmise eest.

"Ma tahan talle kogu armastusega usalduse tasuda," kirjutas Nicola Facebookis. "Meil on oma eesmärkide saavutamiseks vaja järgmistel nädalatel teha rasket tööd," lisas Nicola.

Salernitana on Serie A-s 18 kohtumise järel 16. kohal. Nicola teise ametiaja esimene matš peetakse laupäeval kodus liiga liidri Napoliga.