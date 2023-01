Nurmsalu 50-aastase Kasai hüppest: nalja ta sinna tegema ei läinud

"Asend väga palju muutunud ei ole. Nalja ta sinna tegema ei läinud. On näha, et liigutus ei ole nii terav kui 4-5 aastat tagasi kui ta koondises oli," ütles Nurmsalu Kasai kohta.

Nurmsalul ja Kasail on olnud ka ühine treener, kes treenis Kasaid umbes kümme aastat.

"Tema puhul on tegu mõttelt hästi tugeva inimesega. Hooaeg 2014, kui ta viimase maailmakarika võitis, siis sel suvel tegi ta alla 40 hüppe," ütles Nurmsalu, kelle sõnul teevad maailma tipud sadu hüppeid suve jooksul.

Kuigi Kasai on juba 50-aastane, ei plaani ta Nurmsalu sõnul hüppamist kunagi lõpetada. "Ta on minu teada öelnud, et ta hüppamist ei lõpeta kunagi," lisas Nurmsalu.