Eestlased võitsid Lapland Rallyl oma võistlusklassis esikoha

12.- 14. jaanuarini toimus Põhja-Soomes Rovaniemis 58. Arctic Lapland Rally. Maailma ekstreemseimaks peetud rallil osales kokku 103 ekipaaži, millest finišeerus 73 autot. Ralli võitsid soomlased Teemu Asunmaa ja Ville Mannisenmäki Skoda Fabia R5 EVO-l. Üldarvestuses 44. kohaga lõpetanud LGT meeskonna sõitjad Allar Goldberg ja Kaarel Lääne saavutasid väga rasketes oludes klassivõidu. Kokku 245 kilomeetrit katseid tähendas koos legendi kirjutamise ja ülesõitudega, et läbiti kokku umbes 2300 kilomeetrit.

"Katsed on vägevad, loodus ümberringi on samuti võimas, aga legendi kirjutamise ja sõitmise loogika on totaalselt erinev," ütles Allar Goldberg enne rallit. "Põhjagaasil lõike on väga palju," lisas ta. Kaardilugeja Kaarel Lääne ütles järgmiselt: "Tegemist on kaardilugejale väga väljakutsuva ülesandega. On palju asju, mida me Eestis ei kohta ja kõige keerulisemaks teeb asja see, et valget aega on väga vähe. Me pole harjunud pimedas ralli legendi kirjutama."

Kui ralli esimene päev möödus viperusteta ja esimese katse järel alustanud 54. kohalt tõusti üheksa kohta kõrgemale, siis teine päev möödus probleemide küüsis. Seda tuli ette ka teistel. "Et meie klassis (Luokka 9 - 4wd ASN rahvusliku loaga) konkurendid Leedust ja Soomest katkestasid väljasõidu või mehaanilise probleemi tõttu, tuli minna viimasele katsele vaid kolme silindri ja lootusega, et kestame ülipika 31 kilomeetri pikkuse katse ära ja jõuame kuidagi ka veel poodiumile," ütles tiimijuht Martin Goldberg. "Meil oli õnne ja saime tasuks võidu omas klassis. See tulemus on lihtsalt uskumatu. Me ei tulnud siia võitma," ütles Goldberg õnnelikult. Lõpetuseks lisas ta järgmiselt" "Tahame veelkord tänada kõiki toetajaid ja sponsoreid, kelleta see poleks olnud võimalik."