Piljardi Euroopa karikaetapp toob Eestisse maailma edetabeli esinumbrid

Vahetult enne Euroopa karikasarja võistlust toimub Tallinnas ka eelturniir DATEL Tallinn Open, mis peetakse 15.– 17. veebruarini. "Arvestades, et mõlema turniiri stardiprotokollis on maailma tipud ning võistlused toimuvad Kalevi Spordihallis, võin öelda, et tegemist on esimese n-ö päris piljardivõistlusega, mis kunagi Eestis aset on leidnud. Ka toodetakse võistlustest rahvusvahelist telepilti," ütles Eesti Piljardiliidu president Kristjan Kuusik. Kui Euroopa karikasari jõuab Eestisse esmakordselt, siis Tallinn Open toimub juba viiendat korda.

Kuu enne võistluste algust on registreerunud juba 150 sportlast 27 riigist. Oma tuleku on kinnitanud seitse maailma edetabeli esikümne mängijat. "Huvi nii Euroopa karikaetapi kui sellele eelneva Tallinn Openi vastu on olnud märkimisväärne. Kokku saab võistlustel osaleda 208 mängijat ja tõenäoliselt on üsna pea kohad täis," ütles Kuusik. Tallinnasse on tulemas maailma edetabeli liider Francisco Sanchez Ruiz ning ka teist, kolmandat ja neljandat kohta hoidvad Mario He, Eklent Kaci ja Alexander Kazakis.

Kuusiku sõnul on piljard USA-s, Aasias ja mitmetes Euroopa riikides väga populaarne ning ka Eestis harrastajate hulk kasvab. "Olen veendunud, et selliste võistlustega nagu Tallinnas toimuvad Euroopa karikaetapp ja Tallinn Open astub Eesti piljardisport suure sammu edasi," ütles Kuusik.

9-palli formaadi piljardi Euroopa karikaetapil ja DATEL Tallinn Open eelturniiril osaleb ligi 40 eestlast, nende seas Denis Grabe, Mark Mägi ja Mihkel Rehepapp. Samuti võtavad võistlustest osa eelmisel aastal U-17 Euroopa ja maailmameistriks kroonitud Karl Gnadeberg ning esimese Baltikumi mängijana snuukri profiliigasse pääsenud Andres Petrov.