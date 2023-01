Tabeli punane latern kärpis karikasarjas Napoli tiibu

Cremonese on sel hooajal Serie A-s ikka veel võiduta, 18 vooruga kogutud seitse punkti jätavad nad päästvast 17. kohast praegu üheksa punkti kaugusele. Samal ajal on Napolil tabeli tipus lähimate konkurentide ees üheksapunktiline edu.

Teisipäeval sai raskustes klubi aga karikavõistluste kaheksandikfinaalis hea alguse, kui Charles Pickel viis nad Diego Maradona nime kandval staadionil juba 18. minutil juhtima. Juan Jesusi ja Giovanni Simeone tabamused andsid poolajavileks edu juba kodumeeskonnale, aga Felix Afena-Gyan viigistas kolm minutit enne lõpuvilet.

Cremonese jäi lisaajal Leonardo Sernicola punase kaardi tõttu kümnekesi, kuid suutis penaltiseerias realiseerida kõik viis lööki. Stanislav Lobotka eksis Napoli neljandal penaltil ning kolme aasta tagune karikavõitja langes nõnda konkurentsist.

Coppa Italial jõudsid tänavu 16 parema sekka vaid kaks esiliigaklubi - Parma ja Genoa - aga mõlemad kaotasid, ehk veerandfinaalides mängivad vaid kõrgliigameeskonnad.