Lõpusirgel toimunud kukkumine rikkus Laasi finiši, võit Bauhausile

Austraalias jätkuval 23. Tour Down Under velotuuri (2.UWT) esimesel etapil (Tanunda – Tanunda; 149,9 km) pälvis võidu sakslane Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious; 3:37.35). Martin Laas (Astana Qazaqstan Team) jäi lõpusirgel kukkumise taha ning pidi leppima 33. kohaga.

Hooaja esimestele sõitudele iseloomulikult oli grupp närviline ning toimus palju kukkumisi. Distantsi keskel pani külje maha ka Bauhaus, kes edestas lõpus sprindifinišis austraallasi Caleb Ewanit (UniSA-Australia) ja Michael Matthewsit (Team Jayco AlUla). Kuue parema seas lõpetas veel lätlane Emils Liepins (Trek-Segafredo).

"Oodatud tulemust ei tulnud. Viimasel kilomeetril tegin natuke vale valiku ja valisin vale ratta. Jäin belglase Jord Meeuse tuulde, kes oli Calebi taga, kes oligi lõpuks etapil teine. Tundus, et see on enam-vähem koht, aga kahjuks Jord kukkus täpselt minu ees ja ma ei saanud enda finišit teha. Sealt oli lõpuni veel vaid umbes 300 meetrit ja sinna see läks," rääkis Laas etapi järel.

"Sõit oli üldiselt närviline, kuid tagasihoidlik. Väga ei kihutatud. Elu tehti raskeks alles viimasel 20 kilomeetril. Tempo mõttes oli rahulik, aga tuul oli tugev ja kuna oli küljetuuleoht, siis oli grupp väga närviline. Oli palju kukkumisi, kuid mul õnnestus neist pääseda ja jäin terveks. Uued päevad on veel ees. Ehk õnnestub neil rohkem ja paremini," lisas Laas.

Kokkuvõttes jätkab liidrina itaallane Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost). Matthews kerkis teisele positsioonile, kaotades esimesele kuue sekundiga ning ameeriklane Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) langes kolmandale kohale, jäädes liidrist maha kaheksa sekundiga. Laas (+0.43) jätkab 87. positsioonil. Esimesel etapil kukkunud Robert Gesink (Jumbo-Visma) ja Patrick Bevin (DSM) velotuuril ei jätka.

Neljapäeval on mitmepäevasõidul kavas 154,8-kilomeetrine etapp, mille trassile jääb üks esimese ja üks teise kategooria tõus.