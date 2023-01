U-19 saalikoondis kogunes EM-valikturniiri eelringiks

U-19 saalikoondise peatreener Dmitri Skiperski on koondise koosseisu nimetanud 12 mängijat, kes tulevad kokku viiest erinevast klubist. Koondis koguneb Tallinnas 17. jaanuaril ning pärast ühist treeningut alustatakse teekonda Leetu.

Leedus Druskiniskai linnas ootab Eesti noorte saalijalgpallikoondist ees kolm kohtumist: 18. jaanuaril kell 19.30 mängitakse Leeduga, päev hiljem kell 16.30 Inglismaaga ning turniiri viimane kohtumine Maltaga peetakse 21. jaanuaril kell 15.30. Eelringi alagruppide võitjad pääsevad edasi EM-valikturniirile, kus selgitatakse septembrikuus Horvaatias toimuvale finaalturniirile pääsejad. Võidu korral läheb Eesti EM-valikturniiril vastamisi Itaalia, Türgi ja Tšehhiga.

Koondise peatreeneri Dmitri Skiperski sõnul ootab ees kolm rasket mängu, ent turniirile minnakse kõrgete ootustega. "Horvaatia turniir oli meile eelringiks hea ettevalmistus. Sellest, mida Leedu, Inglismaa ja Malta endast vastasena kujutavad ja millised nende tugevused on, meil hetkel väga head ülevaadet ei ole. Malta detsembrikuiste mängude põhjal võiks öelda, et nad on meiega sarnane võistkond. Iga mänguga tuleb kohaneda kohapeal. Läheme kindlasti võidumõtetega ja eesmärgiga järgmisse ringi kvalifitseeruda," rääkis Skiperski.

EM-valikturniiridel on ka üks eripära: tavapärase 14 mängija asemel lubab juhend turniiridele registreerida 12-mängijalised koosseisud. "See tähendab, et kahjuks pidid välja jääma kaks mängijat, kes tegid meiega kaasa kogu ettevalmistuse. Eks see võib meie teekonda keeruliseks teha, kui kümnest väljakumängijast peaks keegi saama eemaldamise või vigastuse, aga praegu on kõik terved ja valmis mängima," lisas Skiperski.



Eesti U-19 saalijalgpallikoondise koosseis:

Väravavahid

Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Tallinna FC Cosmos 3/0

Roman Bessedin (13.07.2005) – Tallinna FC Ararat 3/0

Väljakumängijad

Maksim Raužin (22.07.2004) – Narva United FC 6/1

Nikita Bayteryakov (21.02.2004) – Narva United FC 6/0

Stanislav Gussev (30.03.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet 3/3

Roman Bažkov (03.09.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet 3/2

Stanislav Agaptšev (08.06.2006) – Sillamäe FC NPM Silmet 3/2

Andrei Gaidai (01.12.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet 3/1

Reino Urlih (22.04.2005) – Jõhvi FC Phoenix 3/0

Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe FC NPM Silmet 3/0

Lev Visman (01.12.2006) – Tallinna FC Cosmos 3/0

Maksim Goncharov (11.07.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet 3/0

Peatreener: Dmitri Skiperski

Abitreenerid: Oleksandr Sorokin, Valeri Smelkov

Füsioterapeut: Pavel Putškov

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Mänedžer: Even Laanemaa