Prantsusmaa jalgpallijuhti kahtlustatakse seksuaalses ahistamises

Prantsusmaa jalgpalliliidu (FFF) presidenti Noel Le Graet'd kahtlustatakse moraalses ja seksuaalses ahistamises ning Pariisi prokuratuur on asunud asjaolusid uurima.

Skandaal hakkas veerema mullu, kui väljaanne So Foot kirjutas, kuidas Le Graet on väidetavalt ahistanud mitut naistöötajat. Seepeale teatas FFF, et esitab ajakirja vastu laimamishagi.

Septembris asus Prantsusmaa spordiministeerium teemat omapoolselt uurima ja lasi teha alaliidule auditi, mille tulemused avaldati eelmise nädala reedel.

Nende põhjal otsustas prokuratuur algatada uurimise ja Le Graet loobus eelmisel nädalal oma positsioonist, kuigi oli auditi alusel süüdistused tagasi lükanud. Prantsusmaa jalgpalliliitu juhib hetkel ajutise presidendina Philippe Diallo.

81-aastane Le Graet on Prantsusmaa jalgpallis vastuoluline kuju, sest on kritiseerinud armastatud jalgpallitegelasi, teiste seas 1998. aasta maailmameistrit ja hilisemat edukat treenerit Zinedine Zidane'i.

Samuti oli ta vastu koondise praeguse peatreeneri Didier Deschampsi lepingu pikendamisele pärast äsjalõppenud MM-i.