Shein ja Jong Utrecht kaotasid Hollandi esiliigas

Rocco Robert Shein ja Jong Utrecht said Hollandi esiliigas 0:1 kaotuse Dordrechtilt. Mängu otsustas ära neljanda minuti tabamus.

Rocco Robert Shein kuulus Utrechti duubelvõistkonna põhikoosseisu ning vahetati välja 58. minutil. Kohtumine otsustati ära juba 4. minutil, kui skoori tegi 20-aastane senegallane Aliou Balde, vahendab Soccernet.ee.

Jong Utrecht on Hollandi esiliigas viimasel pulgal. Senised 20 kohtumist on toonud 15 punkti. Tänane duellipartner on 22 silmaga 16. positsioonil.

