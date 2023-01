Kahevõistlejad said rõõmusõnumi

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) kinnitas, et sellele nädalale lükatud Klingenthali maailma karika etapp kahevõistluses toimub.

Algselt pidid kahevõistlejad tulema areenile möödunud nädalavahetusel, aga kehvad ilmaolud ei võimaldanud Saksamaa suusakeskuses startida. Juba möödunud nädalal anti teada, et 21.-22. jaanuaril loodetakse võistelda, aga ametlik kinnitus pidi järgnema hiljem.

Teisipäeval tuligi vastav sõnum - Klingenthalis on lund juurde sadanud ja see võimaldab MK-etapi läbi viia. Nii laupäeval kui ka pühapäeval on kavas Gunderseni meetodil (hüpped enne, sõit pärast) võistlused.

Algselt pidid kahevõistlejad tulema alanud nädalal starti hoopis Prantsusmaal Chaux-Neuve'is, aga ka seal valitsevad ebasoodsad ilmaolud.

Pärast üheksat etappi juhib MK-sarja 558 punktiga norralane Jarl Magnus Riiber, kellele järgnevad kaasmaalane Jens Luraas Oftebro (544) ja sakslane Julian Schmid (493). Kristjan Ilves on 195 punktiga 14.