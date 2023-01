Austraalia lahtistel lehvis Ukraina tennisti mängu ajal Venemaa lipp

Kuigi Venemaa ja Valgevene tennisistid saavad Austraalia lahtistel osaleda, ei lubata neil võistelda oma riigi lipu ega nime all. Baindli ja Rahhimova esimese ringi matši ajal oli võimalik näha tribüünidel Venemaa lippu, mis mõistagi tekitas pahameelt.

That was earlier today, on court 14, Ukrainian Kateryna Baindl played against Kamilla Rakhimova @AustralianOpen @TennisAustralia pic.twitter.com/0ABIgfe288

Ukraina suursaadik Austraalias Vassõl Mirošnõtšenko mõistis lipu eksponeerimise hukka. "Mõistan karmilt hukka Venemaa lipu avaliku väljapaneku Ukraina tennisisti Katerõna Baindli tänase mängu ajal Austraalia lahtistel. Kutsun Austraalia tenniseliitu viivitamatult üles jõustama oma "neutraalse lipu" poliitikat," kirjutas Mirošnõtšenko ühismeedias.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its "neutral flag" policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF