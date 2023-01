Nädal piiri taga: Venno alustas uut hooaega uues klubis võidukalt

Venno vahetas kahe hooaja vahel ka klubi ja esindab nüüd Al-Rayyani meeskonda. Avakohtumises saadi kirja 3:0 (25:22, 25:19:25, 25:16) võit Al-Shamali üle. Venno mängis kaks geimi ja tõi võitjate resultatiivseimana 18 punkti (+12), vahendab Volley.ee.

Bahreinis mängiv Kevin Saar ja tema koduklubiks olev Al-Najma said lõppenud nädalal 1:3 (25:20, 19:25, 20:25, 21:25) kaotuse Al Ahlilt. Saarelt 14 punkti (+7). Tabelis langes eestlase tööandja Al Ahli järel teiseks, esikolmikul on teisest ringist kõigil kirjas kolm võitu ja üks kaotus.

Kürposel pidas aasta esimese mängu Paphose Pafiakos, kelle peatreeneriks on Rainer Vassiljev ning kus mängivad ka Kristo Kollo ja Aleksander Eerma. Pafiakos alistas 3:1 (25/23 27/29 25/23 25/17) Dheryniase Anagennisise. Kollo panustas võitu 15 punkti (+7), Eerma lisas lisaks oma põhitööle ka kolm punkti (-1). Markus Uuskari tööandja Nicosia Apoel pidi aga linnarivaalilt Omonialt vastu võtma 2:3 (25/22 21/25 25/21 21/25 17/19) kaotuse. Teise ringi tabelis on Uuskari koduklubi üheksa punktiga esimene ja Pafiakos kuue silmaga kolmas.

Prantsusmaa naiste meistriliigas pidid Kertu Laak ja RC Cannes tunnistama St-Rapaheli 3:0 (25/21 25/17 25/16) paremust. Laak tõi 10 punkti (+2). Karolina Kibbermann ja Marcq En Baroeuli naiskond sai kirja 0:3 (22/25 19/25 19/25) kaotuse Mulhouse'ilt. Kibbermann mänguaega ei saanud. Tabelis on Cannes 25 punktiga seitsmes ja Baroeul 10 punktiga 12. real. Naiste esiliigas said Nette Peit ja Quimper Volley 29 viimati 3:0 (25:17, 25:16, 25:20) jagu Institut Federal de Volleyballi naiskonnast. Tabelis on eestlanna tööandja 25 punktiga teine.

Prantsusmaa meeste meistriliigas pidid Ardo Kreek ja Arago de Sete tunnistama Nantes Reze'i 3:1 (25/18 23/25 25/19 25/23) üleolekut. Kreek tõi 10 punkti (+8). Tabelis on eestlase tööandja 21 silmaga üheksas.

Itaalia meeste esiliigas sai Valentin Kordase koduklubi Motta di Livenza viimati 2:3 (22:25, 15:25, 25:21, 25:21, 11:15) kaotuse Porto Virolt. Kordase arvele kogunes 14 punkti (+5). Tabelis jätkab Motta di Livenza viimasel real kaheksa punktiga.

Itaalia naiste esiliiga A-grupis kaotas õdede Liis ja Kadi Kullerkannu koduklubi Cremona Esperia 0:3 (17-25, 23-25, 15-25) Sassuolole. Liis tõi kaheksa ja Kadi seitse punkti. Samasse gruppi kuuluv Kristiine Miileni tööandja Olbia Hermaea pidi tunnistama Trentino 3:0 (25-19, 25-16, 25-19) paremust. Miilenilt 12 punkti. Tabelis on Olbia 19 silmaga kuues ja Cremona 18 punktiga kaheksas. B-grupis sai Eliise Hollase koduklubi San't Elia kirja 3:1 (22-25, 25-15, 28-26, 25-14) võidu Messina üle. Hollas tõi kuus punkti. Tabelis on San't Elia üheksa punktiga kümnes. Miilen ja Olbia pidasid ka ühe karikavõistluste kaheksandikfinaali mängu, kui neil tuli tunnistada Talmassonsi 3:0 (25-14, 25-22, 27-25) paremust. Millen tõi seitse silma.

Itaalia esiliigast Sloveenia meistriliigasse siirdunud Silvia Pertens tegi seal eduka debüüdi, kui aitas GEN-I Volley 3:0 (25:18, 25:21, 25:16) võiduni Krimi naiskonna üle. Eestlanna arvele kogunes 12 punkti (+5). Tabelis on GEN-I Volley 27 punktiga kolmas.

Belgias olid võidukad kõik seal mängivad eestlased. Märt Tammearu 11 punkti (+8) aitasid Roeselare Knacki 3:0 (25/21 25/14 25/18) võiduni Guibertini Axise vastu. Maaseiki Greenyard sai 3:0 (25:19, 25:12, 26:24) jagu Gentist. Henri Treial seekord Maaseiki eest ei mänginud, Renet Vanker juhtis meeskonna rünnakuid kogu kohtumise. Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemans teenisid 3:2 (18:25, 26:14, 25:22, 22:25, 18:16) võidu Meneni üle. Saaremaa tõi viis punkti (+2). Tabelis on Roeselare 32 punktiga esimene, Maaseik 23 punktiga teine ja Aalst 14 punktiga kuues.

Brasiilia kõrgliigas sai Robert Tähe koduklubi San Jose Farma Conde viimati 3:0 (25:19, 26:24, 25:22) jagu Brasilia Volei meeskonnast. Täht ei mänginud. Tabelis on San Jose 23 punktiga viiendal positsioonil.

Saksamaa meistriliigas sai Albert Hurda tööandja Herrsching 0:3 (23:25, 23:25, 16:25) kaotuse Lüneburgilt. Hurt tõi üheksa punkti (+5). Tabelis hoiab Herrsching 22 punktiga kuuendat kohta.

Poola kõrgliigas pidi Timo Tammemaa koduklubi Radomi Cerrad Enea Czarni vastu võtma 1:3 (25:18, 23:25, 17:25, 35:37) kaotuse Gdanski Treflilt. Tammemaalt kaheksa punkti (+2). Tabelis ollakse 10 punktiga eelviimasel kohal. Renee Teppani Poola esiliigas mängiv koduklubi MKS Bedzin sai Poola karikavõistluste kaheksandikfinaalis 3:1 (25:21, 31:29, 21:25, 26:24) võidu Czestochowa üe. Veerandfinaalis kohtutakse Zawierciega.

Tšehhis pidi Martti Juhkami koduklubi CEZ Karlovarsko tunnistama Ceske Budejovice 3:2 (25/19 24/26 25/14 21/25 17/15) paremust. Juhkami tõi 11 punkti (+5). Silver Maar aitas aga Libereci Dukla 3:1 (25:22, 25:21, 24:26, 25:21) võidule Odolena Voda üle. Maari vastuvõtu protsent oli 56. Tabelis on Liberec 51 punktiga esikohal ja Karlovarsko 49 silmaga teine.

Rumeenia kõrgliigas aitas Robert Viiber Craiova meeskonna 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) võidule Constanta CSMi üle. Viiber juhtis Craiova rünnakuid kogu kohtumise. Keith Pupart ja Zalau kaotasid aga 1:3 (20/25 25/19 22/25 15/25) Bukaresti Dünamole. Pupart sekkus episoodiliselt ja skoori ei avanud. Tabelis on Craiova 27 punktiga neljas ja Zalau 19 punktiga kuues.

Soomes said Karli Allik ja Sastamala Valepa kaks 3:0 võitu. Esmalt alistati 3:0 (25:22, 25:19, 25:21) Perungan Pojat ja seejärel 3:0 (25/18 25/22 25/13) Kyky-Betset. Allikult esimeses mängus 11 (+4) ja teises 12 punkti (+3). Andrus Raadik ja Savo Volley said samuti kirja 3:0 (25/21 25/21 26/24) võidu Perungan Pojat meeskonna üle. Raadik tõi oma meeskonna parimana 14 silma (+7). Tabelis on Valepa 48 punktiga esimene ja Savo 27 punktiga seitsmes.

Soome naiste meistriliigas võttis Avo Keele juhendatav Arctic Volley viimasel nädalal 3:2 (25/21 22/25 20/25 25/19 15/13) võidu Oriveden Ponnistuse vastu ja on tabelis 20 punktiga seitsmes. Šveitsi naiste meistriliigas teenis Zürichi Volero (abitreener Märt Pajusalu) 3:1 võidu Lugano vastu ja on tabelis 22 punktiga viies.

Austrias kohtusid omavahel Stefan Kaibald ja Mihkel Varblane. 3:0 (25:23, 25:15, 26:24) jäi peale Varblase tööandja Innsbrucki Hypo Tirol. Varblase arvele jäi seitse punkti (+5), Kaibaldilt Zadruga Aich/Dobi ridades 12 punkti (+6). Tabelis on Hypo Tirol 36 punktiga esimene ja Aich/Dob 24 punktiga neljas.