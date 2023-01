Pulles kuldmedalist: üks hooaja eesmärk sai täidetud

"Üks hooaja eesmärk sai täidetud. Lake Placidi rada on minu jaoks väga sobilik. Väga paljud tüdrukud justkui kartsid laskumisi, kuid need polnud üldse nii kurvilised kui esialgu tunduvad. Kasutasin seda ära, sest nad jätsid mulle alati sisekurvi ruumi. Väga palju kukkumisi oli ka, aga kuidagi suutsin ennast kontrollida, ei tekitanud mingit draamat ega kukkunud ja hoidsin end võimalikult palju finaaliks," rääkis Pulles.

Pulles valmistas Eesti suusasõpradele rõõmu ka neli aastat tagasi, kui ta jõudis Austrias Seefeldis toimunud suusaalade maailmameistrivõistlustel vabatehnikasprindis veerandfinaali. "Kindlasti oli 2019. aasta MM-i tulemus ootamatu. Olin noor, võistlesin endast vanematega ja see kõik oli minu jaoks uus. Universiaadiga saan võrrelda nii, et saavutasin mõlemal korral midagi, mida ma tegelikult ei oodanud. Olen sama õnnelik mõlema tulemuse üle."

Pulles on praeguse seisuga üks Eesti koondise kandidaatidest veebruaris Planicas toimuvateks maailmameistrivõistlusteks. "Minuga on juba ühendust võetud, aga mul on samal ajal neli ülikooli võistlust, kus ma tahaksin osaleda. Ma ei tea veel, millise otsuse langetan, aga paar päeva on aega. Eks ma ikka üritan Eestit rohkem esindada kui mullu," märkis Pulles. "Siin on neli võistlust, kus ma saan võistelda konkurentidega, keda juba tunnen ja kes on minuga võrdväärsed. Euroopas on teistsugune ajavöönd ja seal peaksin võistlema sportlastega, kes on ikkagi tipptasemel."