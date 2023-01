Trump alistas Mastersi finaalis kolmekordse maailmameistri

Trump võitis finaalis kümme partiid Williamsi kaheksa vastu. Britt asus matši 4:1 juhtima, kui Williams võitles end tagasi ning viigistas mängu seisul 6:6. Williams suutis kahel korral, seisudel 7:6 ja 8:7, kohtumist juhtima minna, kuid Trump tuli kaotusseisust välja ning alistas vastase pärast 8:8 viigiseisu kahes järgnevas partiis.

"See on tõesti uskumatu. Seisul 8:7 olin raskustes, kuid suutsin selle partii võita ja seejärel mängisin hästi paar viimast freimi. See, kuidas ma sel nädalal mängisin, on minu kõigi aegade parim esitus," ütles Trump pärast matši.





