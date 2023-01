Peeter Olesk: 2023. aastal parandame vead ja läheme julgemalt peale

Uhke ja multifunktsionaalne Elva spordihoone võõrustas teist aastat Elva Open Airi, mis on üks Baltimaade suuremaid laskespordivõistlusi õhkrelvadest laskmises.

Rahvusvahelist tipptaset tõid Elvasse ameeriklased. Lucas Kozeniesky on Tokyo olümpiahõbe. Timothy Schmeltzer kuulub ühena vähestest maailma paremikku nii püstoli- kui ka püssilaskurina.

Alanud aasta esimese võistluse tegi Elvas ka Eesti parim laskesportlane Peeter Olesk. Kümne meetri õhupüstoli harjutuses sai ta neljanda koha.

Selja taha jäänud aasta tõi Oleskile pronksmedali nii EM-ilt kui ka MM-il. Mõlemad võitis ta aga täiskaliibrilise püstoli harjutuses, mis olümpiaprogrammi ei kuulu. Põhialal ehk olümpia kiirlaskmises sellist edu saavutada ei õnnestunud.

"Kaks medalit on alati hea koht. Või näitab taset. Aga olümpia kiirlaskmise poole pealt tehnika on natukene maha jäänud. Peab siin trenni natuke rohkem tegema," ütles Olesk ERR-ile. "2022 jäi natukene poolikuks õpingute tõttu. Siis trenni mõistes. Ja ka võistlustel osalemise mõttes. 2023. aastal parandame selle vea ja lähme julgemalt peale."

Juba märtsikuus toimuvad Tallinnas õhkrelvade Euroopa meistrivõistlused, mille kaudu saab kvalifitseeruda ka Pariisi olümpiale. Mõistagi ei peeta õhkrelvade EM-i raames olümpia kiirlaskmist, kuid sellest hoolimata võtab Olesk kodust tiitlivõistlust tõsiselt.

"See on väga vinge, et me saime põhimõtteliselt olümpiakoha jagamise võistluse. Vaatame, kuidas see asi läheb. Õhupüstol ei ole küll minu põhiala, aga lootused on ikka," lausus Olesk. "Mina olen sellise filosoofiaga, et kui on sihikud ja päästik olemas, siis kõik tuleb kasuks ja ma treenin ikkagi mitut ala."

Rääkides perspektiivist jõuda Pariisi olümpiamängudele olümpia kiirlaskmises, toob Olesk käesoleva aasta oluliste võistlustena välja Euroopa mängud ja maailmameistrivõistlused.