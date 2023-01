Soome tõkkejooksja püstitas hooaja avavõistlusel kohe rahvusrekordi

Hurske alustas laupäeval Tamperes 60 meetri tõkkejooksu eelvõistlusel saadud ajaga 7,95, finaalis võidutses kolme aasta tagune sise-EM-i neljas naine 7,90-ga, mis tähistab uut Soome rekordit. Varasem tippmark 7,91 kuulus Nooralotta Neziri nimele.

"Sain hea stardi ning leidsin koheselt ka hea rütmi. Mul on hea meel, et ei jooksnud ühtegi tõkkesse sisse, kuigi veidi koperdasin: järelikult on veel arenemisruumi. Usun, et see aeg paraneb veelgi," rääkis Hurske Yle-le.

Hurske järel jooksis teisena isikliku rekordi 8,12 Lotta Harala. Sisehooaja avastardi tegi ka Annimari Korte, kes osales seekord 60 meetri jooksus ning sai kirja aja 8,06.