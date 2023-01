Tamm kohtub Doha turniiri finaalis kunagise maailma 17. reketiga

Laupäevases poolfinaalis läks Tamm vastamisi kolmanda asetusega Usbekistani tennisisti Humojun Sultanoviga (ATP 490.) ning alistas ta 7:6 (2), 6:4.

Pühapäevases finaalis kohtub Tamm teisena paigutatud austraallase Bernard Tomiciga (ATP 464.), kes jõudis 12 aastat tagasi Wimbledonis veerandfinaali, on võitnud neli ATP turniiri ning kerkis karjääri tipphetkel, 2016. aasta alguses, ka maailma 17. reketiks.

Tomic on oma karjääri jooksul silma paistnud erinevate vastuoluliste intsidentidega. Mitmel korral on nüüdseks 30-aastane austraallane öelnud, et ei ole kunagi tennist armastanud ja ehitanud oma karjääri üles 50-protsendilisele pingutusele, samuti on teda trahvitud mängudes professionaalsetele standarditele mittevastamise eest.