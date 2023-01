TÄNA OTSE | Kas Bö võiduseeria jätkub ka ühisstardiga sõidus?

Kui sisse arvestada ka Ruhpoldingi teatesõit, on Norra täht Johannes Thingnes Bö võitnud neli viimast võistlust, kus ta stardinimekirjas olnud. Norra meestele on kuulunud viimased kümme individuaaldistantsi võitu, ainsana on suutnud neid edestada rootslane Martin Ponsiluoma, kes sai sellega hakkama hooaja avavõistlusel Kontiolahtis.

Nii alustavad ka Ruhpoldingis esireast just Bö, Sturla Holm Lägreid ja Vetle Sjaastad Christiansen. Eestlasi ühisstardist sõidus võistlustules ei ole, küll saab pöialt hoida näiteks leedukale Vytautas Stroliale.

Ainsa, vahetult enne jõule Annecys sel hooajal toimunud mass-stardi võitis Johannes Dale Lägreidi ja Bö ees.