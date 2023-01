Igihaljas Williams jõudis 20-aastase vahe järel Mastersil finaali

Viimati mängis kogenud waleslane Mastersi finaalis aastal 2003. Mullu oli ta poolfinaalis Neil Robertsoni vastu otsustavas partiis ees 67:26 ja laual oli viimane punane kuul, austraallane tuli Williamsi eksimuse toel tagasi ning võitis kogu mängu, nimetades võitu siis oma karjääri parimaks tagasitulekuks.

"Paljud inimesed on minu käest küsinud, et kuidas millestki sellisest üle saada. Niipea kui toona areenilt lahkusin, oli see minu jaoks läbi ja nüüd olen tagasi finaalis," rääkis Williams laupäeval. "Naudin mängimist ja võita on lihtne, aga kui kaotad, pead suutma sellest üle olla. Kui oleksin täna 5:0 eduseisust kaotanud 5:6, oleksin Jackile edu soovinud ja lihtsalt edasi läinud."

Williams kohtub pühapäevases finaalis Judd Trumpi ja Stuart Binghami vahelise poolfinaali võitjaga.