43-aastane Mannima jäi sprindis napilt Eesti meistritiitlita

Naiste klassikasprindist ei võtnud osa Kaidy ja Keidy Kaasiku ega Mariel Merlii Pulles, nii võitlesid meistritiitli eest Aveli Uustalu ja 43-aastane Tatjana Mannima.

Eelsõidus edestas Uustalu konkurenti 0,27 sekundiga. Ka finaalis jagus põnevust viimaste meetriteni, 22-aastane Uustalu surus ennast 0,1-sekundilise eduga esimeseks ja suutis põlvkondade duelli võita. Kolmandana lõpetas Teiloora Ojaste.

Nii Uustalul kui ka Kaasikutel seisab paari nädala pärast ees hooaja põhieesmärk ehk alla 23-aastaste vanuseklassi MM. "Usun, et Tatjana kohalolek innustas veel rohkem. Võib-olla sain veel paremini sundida ennast kiiremini liigutama. Nagu mainitud sai, oli rajal põlvkondade vahetus - ei saanud alla jääda," sõnas Uustalu pärast võitu ERR-ile.

Meeste võistluses olid vahed lõpuks selgemad. Alvar Johannes Alev jäi meistrivõistlustelt kõrvale, aga kohal oli väsitavalt Tour de Skilt tagasi jõudnud Martin Himma.

Kogu päeva vältel näitas parimat minekut Marko Kilp. Kvalifikatsioonis edestas ta lähimat konkurenti pea nelja sekundiga, ka järgmisi sõite kontrollis kogenuim koondislane edukalt: finaalis, kus kuuenda koha sai endine laskesuusataja Kalev Ermits, alistas Kilp hõbedale tulnud Henri Roosi ja pronksi teeninud Himma. Kuue parema seas lõpetasid veel Karl Sebastian Dremljuga ja Anders Veerpalu.

"Võru Suusaklubi treener Asko Saarepuu ütles, et tee sõit teistele ebameeldivaks, hoia kogu aeg kiirust üleval," rääkis Kilp. "Nii ma tegin. Kui eelsõit ja järgmised sõidud sai tavalise parafiiniga sõidetud, siis finaaliks panime pulbrit ka. See oli see, mis tegi sõidu natuke lihtsamaks."

Pühapäeval jagatakse Otepääl medaleid eraldistardist vabatehnikasõidus. Kilpi ja Himmat eeldatavasti stardis pole.