Martin Laas tegi Austraalias uue võistkonna värvides esimese stardi

Kriteeriumisõidus pälvis esimese koha Austraalia koondise värvides võistelnud Caleb Ewan ajaga 1:02.35. Kodupubliku rõõmuks jättis ta selja taha belglase Jordi Meeusi (Bora-hansgrohe) ja kaasmaalase Kaden Grovesi (Alpecin-Deceuninck). Laasi klubist sai parima tulemuse kirja hispaanlane Luis Leon Sanchez (+0.06), eestlane kaotas võitjale 20 sekundiga.

Naiste Schwalbe Classicul teenis esikoha uusmeremaalanna Ally Wollaston ajaga 1:02.41. Sprindifinišis jäid tema selja taha Michaela Drusmmond (Zaaf Cycling Team) ja Nina Buijsman (Human Powered Health).

Pühapäeval algab naiste World Touri sari Tour Down Underi velotuuriga ning 17. jaanuaril meeste World Touri sari samanimelise mitmepäevasõiduga. Naistel on kavas neli etappi ning meestel proloog ja viis etappi. Eestlastest on stardis vaid Laas.