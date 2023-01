Endine seitsmes reket võitis pea viieaastase pausi järel ATP turniiri

Reedeses poolfinaalis ilma väljakule tulemata kaasmaalaselt Constant Lestienne'ilt loobumisvõidu saanud Gasquet sai finaali eel seega pikemalt puhata ja oli ka otsustavatel hetkedel endast ligi kümme aastat nooremast Norrie'st värskem.

"See on minu jaoks suurepärane võit, eriti minu vanuses," tõdes Gasquet pärast finaali. "Ma ei uskunud tõepoolest, et võin veel [tiitli] võita."

2007. aastal maailma edetabelis seitsmendale kohale tõusnud Gasquet võitis oma viimase tiitli 2018. aastal Hollandis 's-Hertogenboschis, kui alistas toona kahes setis Jeremy Chardy.

Adelaide'is toimunud turniiril võidutses Lõuna-Korea tennisist Kwon Soon-woo, kes alistas finaalis neljanda asetusega hispaanlase Roberto Bautista Aguti 6:4, 3:6, 7:6 (4).