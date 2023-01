Snuukri Mastersil selgusid kõik poolfinalistid

Judd Trump (WS 4.) oli tasavägises mängus 6:5 üle Barry Hawkinsist (WS 13.) ning Stuart Bingham (WS 14.) oli selgelt 6:0 parem Shaun Murphyst (WS 11.).

Hawkins juhtis veerandfinaali Trumpi vastu kolmel korral: 2:1, 4:3, 5:4. Trump suutis 4:5 kaotusseisust võita järgmised kaks partiid ja edasi poolfinaali pääseda. Täpselt aasta tagasi samal turniiril mängisid Trump ja Hawkins omavahel poolfinaalis ning siis väljus võitjana Hawkins.

Judd Trump is through to the semi-finals after victory over Barry Hawkins! #CazooMasters | @WeAreWST | @juddtrump pic.twitter.com/GjlhqyqAdJ