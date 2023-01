Juventus sai Itaalias oma viimase 20 aasta suurima kaotuse

Serie A tiitli suunas liikuv Napoli lõpetas Juventuse kaheksamängulise võiduseeria.

Napoli avavärava lõi 14. mänguminutil Victor Osimhen. 39. minutil suurendas Hvitša Kvaratshelia eduseisu kahele tabamusele. 42. minutil lõi Juventus ainsa värava, kui täpne oli Angel di Maria.

Teisel poolajal lõi Napoli veel kolm väravat, kui tabamused said kirja Amir Rrahmani ja Eljif Elmas ning oma teise värava lõi Osimhen. Napoli on 47 punktiga liiga kindel liider. 18 kohtumisest on võidetud 15, mille kõrval on saadud kaks viiki ja vaid üks kaotus. Mängu vähem pidanud AC Milan jääb neist kümne punktiga maha. 37 punkti on kogunud ka Juventus.

See oli esimene kord peaaegu 20 aasta jooksul, kui Juventusele löödi Serie A kohtumises viis väravat. Viimati tabas neid selline kaotus Pescara vastu 1993. aasta mais, kui kaotati samuti 1:5.

