Aasta esimesed kergejõustiku Eesti meistrid selguvad mitmevõistluses

U-20 vanuseklassi viievõistluse stardinimekirjast leiame 16 neidu. Medalite eest hakkavad eeldatavalt võistlema Liisa-Maria Lusti (Audentese SK), Edlin Lisbeth Laur (Audentese SK) ning esimest aastast selles vanuseklassis võistlevad Mirtel Klaar (Audentese SK) ja Emma Kathrina Hein (Haapsalu KJK). Väljaspool arvestust teevad kaasa Katre Sofia Palm (Audentese SK), Laura Lokotar (KJK Kose 2000) ning esimest korda paneb end viievõistluses proovile Kreete Verlin (SK Fortis).

U-20 noormeeste seitsmevõistluses asub tiitlit kaitsma Andreas Hantson (Viljandi VAK Staier). Medalitele konkureerivad ka Marten Roasto (Viljandi KJS Sakala), Jaroslav Sivuha (Audentese SK) ning esimest aastast U-20 vanuseklassis võistlevad Harry Richard Jääger (SK Elite Sport) ja Aivar Ellam (Rakvere KJK ViKe). Kokku on stardinimekirjas 13 noormeest.

U-18 tüdrukute viievõistluses asub favoriidina starti Viola Hambidge (Pärnu SK Altius). Talle pakuvad konkurentsi Pia Lauren Matsalu (Audentese SK), Annika Põlluaas (SK Elite Sport) ja Mia Mireia Uusorg (Audentese SK). Stardinimekirjast leiame 17 tüdrukut. U-18 seitsmevõistluses asub starti 11 poissi. Peamisteks kullanõudlejateks on Ron Sebastian Puiestee (KJK Saare) ja Tristan Konso (Rakvere KJK ViKe).

Enim osalejaid on U-16 vanuseklassi viievõistluses, kus starti on tulemas 29 tüdrukut. Sama vanade poiste seitsmevõistlejaid asub starti 19. Kõige nooremate ehk U-14 vanuseklassi tüdrukute viievõistluses on kirjas 28 sportlast ning poiste seitsmevõistluses 20 sportlast.

Kõik 2023. aasta kergejõustiku Eesti meistrivõistlused on pühendatud Eesti Olümpiakomitee 100. sünnipäevale. Võistlusel esikolmikusse jõudnud sportlased teenivad EOK 100 erikujundusega Eesti meistrivõistluste medalid. Võistluspäev algab laupäeval kell 11.50 ja pühapäeval kell 11.00.

U-18 ja U-20 vanuseklassi mitmevõistlejad selgitavad nädalavahetusel välja ka Eesti koondise, kes osaleb 11.-12. märtsil Tallinnas toimuvatel Balti võistkondlikel mitmevõistluse meistrivõistlustel. Eesti meistrivõistluste esimene ja teine koht kindlustavad automaatselt pääsu koondisesse.

Tulemusi saab jälgida EKJL kodulehel ja Sportity äpis (parool: snmvmv23).