Barcelona võitis penaltiseeria ning kohtub finaalis Realiga

Barcelona läks viis minutit enne poolajavilet Robert Lewandowski tabamusest juhtima. Betis jõudis 77. minutil viigiväravani, kui skoori tegi Nabil Fekir. Mõni minut hiljem lõi Lewandowski teistkordselt Betisi võrku, kuid värav jäeti suluseisu tõttu lugemata ning kohtumine läks lisaajale.

Kolm minutit pärast lisaaja algust viis Ansu Fati Barcelona uuesti juhtima, ent kaheksa minutit hiljem taastas viigiseisu Loren Moron. Järelejäänud aja jooksul kumbki meeskond võiduväravat ei löönud. Penaltiseerias jäi Barcelona peale 4:2 ning edenes finaali, kus nad lähevad vastamisi igipõlise rivaali Madridi Realiga, kes sai kolmapäeval samuti penaltitega (4:3) jagu Valenciast.

Superkarika finaal on kavas pühapäeval. Barcelona on superkarika võitnud 13 korral, Realil on 12 superkarika tiitlit.