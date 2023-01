Chelsea kaotas taas, Joao Felix sai debüütmängus punase

Chelsea jäi 25. minutil Fulhami vastu 0:1 kaotusseisu, kui nende endine mängija Willian avas skoori. Poolajale suunduti Fulhami eduseisul.

Teise poolaja algul viigistas Chelsea mänguseisu, kui värava lõi Kalidou Koulibaly. 11 minutit pärast Koulibaly väravat jäi Chelsea ühe mehega vähemusse, kuna Joao Felix teenis punase kaardi. Portugallane oli Londoni klubi eest tegemas oma debüütmängu.

Joao Felix gets a red card on his Premier League debut pic.twitter.com/EhulpSGFpz