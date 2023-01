Venemaa vasaraheitja tunnistas, et tarvitas Londoni olümpia eel dopingut

Venemaa vasaraheitja Sergei Litvinov tunnistas, et tarvitas 2012. aastal Londoni olümpiamängude eel anaboolseid steroide.

36-aastane Litvinov ütles, et kasutas 2012. aasta aprillist kuni mai lõpuni keelatud aineid turinabooli ja oskandroloni, kirjutab Delfi Sport.

"Ma võtsin 2012. aastal dopingut ja kasutasin ära Venemaa dopinguprogrammi varjamissüsteemi. Enne seda heitsin veebruaris 79 meetrit. Dopinguga parandasin oma tulemust ligi kahe meetri võrra. Vasar lendas kaugemale ka ilma hea tehnikata. See tundus vale. Mul kadus tehnika osas tunnetus, aga vasar lendas igatahes kaugemale," kirjutas Litvinov oma Facebooki lehel.

Vaatamata keelatud ainete kasutamisele kukkus Litvinov 2012. aasta Venemaa olümpiakoondise valikvõistlusel läbi ega pääsenud Londoni olümpiamängude koondisesse.

Vasaraheitja sõnul survestas just Venemaa kergejõustikuliit teda enne Londoni olümpiat dopingut kasutama ning ta lisas, et on kõiki oma dopingu kasutamisega seotud üksikasju jaganud ka dopinguga võitleva rahvusvahelise organisatsiooniga AIU.

Pärast Venemaa riikliku dopingusüsteemi paljastamist kritiseeris Litvinov karmilt ja avalikult tema kodumaal lokkavat dopingukultuuri ning lisaks on ta ka avalikult kritiseerinud Venemaa agressioonisõda Ukrainas.