Kristjan Tamm jõudis Dohas veerandfinaali

Kuigi Tamme teise ringi vastane oli edetabeli põhjal nõrgem kui avaringi vastane, oli kohtumine tasavägisem ja Eesti kolmas reket alistas hollandlase Guy den Heijeri (ATP 1438.) 6:4, 7:6. Kui esimeses setis kallutas vaekausi Tamme poole vaid üks murre, mille ta tegi kohe esimeses geimis, siis teises setis oli murdeid rohkem. Tamm alustas jälle murdega, aga seejärel sai vastane selle kuuendas geimis tagasi seisuks 3:3. Seejärel läks Tamm ette 5:4, kuid servides matši võiduks kaotas ta geimi ja Den Heijer viigistas taas. Õnneks oli tie-break täiesti ühepoolne ja Tamm võitis selle 7:0, kirjutab Tennisnet.ee.

Tamm võitis ässad 9:4, aga andis natuke tagasi topeltvigadega (0:3). Suurepärane oli Tamme esimese servi õnnestumisprotsent - 74. Karjääri jooksul on Tammel olnud ka päris palju mänge, kus see protsent on jäänud alla 50. Esimeselt servilt võitis ta 81, aga teiselt servilt 39% punktidest. Murdepalle realiseeris Tamm 5-st 3 ja vastane 6-st 2. Üldpunktides oli Tamme ülekaal päris suur (75:56), kui arvestada, et ta võitis ainult kolm geimi rohkem. Nulliga võitis ta neli servigeimi, ühe tõrjegeimi ja muidugi ka tie-break'i.

Tamme vastane veerandfinaalis pole veel selgunud.