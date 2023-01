Selgusid Eesti ja Soome koosseisud tänaseks maavõistluseks

Eesti koondise koosseisus võrreldes pühapäevase mänguga muudatusi ei ole, kuid suure tõenäosusega jäävad sunnitult eemale poolkaitsjad Pavel Marin ja Markus Soomets. "Neil mõlemal on kerge lihasprobleem ja me ei taha riske võtta. Peame väga oluliseks, et mängijad saaksid oma koduklubiga hooaja ettevalmistuseks liituda tervena," rääkis peatreener Thomas Häberli.

Soome koondis mängis selle nädala esmaspäeval Rootsi koondisega ja kaotas kohtumise 0:2. Nende koondise koosseisust lahkusid klubikohustuste tõttu neli mängijat: Robert Ivanovi, Niilo Mäenpää, Richard Jensen ja Tomas Galvezi.

Kohtumise õigusemõistjad tulevad taaskord Portugalist. Mängu peakohtunik on Gustavo Correia, abikohtunikud Inacio Pereira ja Tiago Leandro ning neljas kohtunik Marcos Brazao.

Möödunud pühapäeval pidas Eesti meeste koondis aasta esimese maavõistluse Islandiga, kus vastaste viimase minuti väravast lepiti 1:1 viiki. Järgmine maavõistlus toimub täna, 12. jaanuaril Eesti aja järgi kell 18 Soome koondise vastu.

Eesti koondise koosseis mänguks Soomega:

Väravavahid

1 Marko Meerits (26.04.1992) – Nõmme Kalju FC 13/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 1/0

12 Karl-Romet Nõmm (04.01.1998) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

23 Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 96/1

19 Ken Kallaste (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 56/0

24 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 5/1

2 Hindrek Ojamaa (12.06.1995) – Paide Linnameeskond 5/0

18 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Tallinna FC Flora 1/0

25 Marko Lipp (10.03.1999) – Tallinna FC Flora 1/0

4 Tanel Tammik (14.06.2002) – Tartu JK Tammeka 0/0

7 Sander Alex Liit (11.04.2003) – FC Kuressaare 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 147/26

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 103/17

11 Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 55/1

17 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 21/1

13 Pavel Marin (14.06.1995) – Nõmme Kalju FC 14/2

20 Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 14/0

6 Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 12/0

3 Karl Mööl (04.03.1992) – Paide Linnameeskond 10/0

8 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 1/0

9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Tallinna FCI Levadia 1/0

21 Nikita Vassiljev (07.10.2003) – Tallinna FCI Levadia 1/0

5 Danil Kuraksin (04.04.2003) – Tallinna FC Flora 0/0

26 Sten Reinkort (29.04.1998) – Tallinna FC Flora 0/0

15 Robi Saarma (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 0/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Helvis Trääder, Priit Lehismets, Riina Riisik

Kokk: Peeter Pihel

Fotograaf: Jana Pipar

Pressiesindaja: Eva Nõmme

Varustaja: Merily Toom

Mänedžer: Miko Pupart

Soome koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

12 Lucas Bergström (05.09.2002) – Peterborough United (ENG) 1/0

1 Viljami Sinisalo (11.10.2001) – Aston Villa (ENG) 0/0

23 Elmo Henriksson (10.03.2003) – IFK Mariehamn 0/0

Kaitsjad

5 Arttu Hoskonen (16.04.1997) – HJK 3/0

2 Diogo Tomas (31.07.1997) – KuPS 2/0

17 Felipe Aspegren (12.02.1994) – FC Ilves 1/0

15 Robin Tihi (16.03.2002) – AIK (SWE) 0/0

18 Matti Peltola (03.07.2002) – HJK 0/0

21 Ville Koski (27.01.2002) – Honka 0/0

22 Noah Pallas (09.02.2001) – AC Oulu 0/0

Poolkaitsjad

11 Rasmus Schüller (18.06.1991) – Djurgarden (SWE) 65/0

13 Pyry Soiri (22.09.1994) – HJK 37/5

14 Lucas Lingman (25.01.1998) – HJK 8/0

6 Santeri Väänänen (01.01.2022) – Rosenborg (NOR) 1/0

16 Jaakko Oksanen (07.11.2000) – KuPS 0/0

Ründajad

7 Santeri Hostikka (30.09.1997) – HJK 5/0

9 Saku Ylätupa (04.08.1999) – Sundsvall (SWE) 2/0

10 Agon Sadiku (10.03.2003) – Honka 1/0

20 Kai Meriluoto (02.01.2003) – HJK 1/0

19 Anthony Olusanya (01.02.2000) – HJK 1/0

Peatreener: Markku Kanerva