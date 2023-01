Taliuniversiaadil on võistlustules viis Eesti sportlast

12. – 22. jaanuarini New Yorgi osariigis Adirondacki mäestikus toimuvatel üliõpilasmängudel osaleb ligi 1500 sportlast ning esindatud on üle 40 rahvuse, kes võtavad mõõtu 12 erineval spordialal. Eesti võistleb kolmel spordialal ning Eestit on esindamas üheksaliikmeline delegatsioon, kellest viis on sportlased, vahendab Eesti Akadeemiline Spordiliit enda kodulehel.

Varasemalt 1932. ning 1980. aastatel taliolümpiamänge võõrustanud Lake Placid võtab teist korda vastu taliuniversiaadi (esimene kord aastal 1972).

Eesti koondis taliuniversiaadil:

Murdmaasuusatamine

Mariel Merlii Pulles – University of Alaska Fairbanks

Christopher Kalev – University of Alaska Fairbanks

Aleksander Tamm – Tartu Ülikool

Mäesuusatamine

Tormis Laine – Management Center Innsbruck

Iluuisutamine

Eva-Lotta Kiibus – Tartu Ülikool