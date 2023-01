Juhkami koduklubi kaotas napilt Meistrite liiga eelmise aasta võitjale

Karlovarsko kaotas Poola klubile 2:3 (25:23, 21:25, 18:25, 25:23, 13:15). Juhkami panustas 15 punktiga.

D-alagruppi juhib kõik senised viis mängu võitnud Torino, teine on nelja võidu ja ühe kaotusega Kedzierzyn-Kozle ning Karlovarsko on ühe võidu ja nelja kaotusega kolmas. Menenil on võiduarve veel avamata.

C-alagrupis sai aga Märt Tammearu koduklubi Roeselare Knack võõrsil tasavägises mängus 3:2 (25:23, 24:26, 25:23, 28:30, 15:9) jagu Toursist. Tammearu tõi võitjatele 15 punkti.

Roeselarel on viiest mängust kirjas kolm võitu ja kaks kaotust, sellega ollakse alagrupis kõik mängud võitnud Civitanova järel teised. Tours on kahe võidu ja kolme kaotusega kolmas, Lissaboni Benfica on kaotanud kõik senised mängud.